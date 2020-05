TMW - Torna la Bundesliga, Piatek ritrova l'Hertha Berlino e un nuovo tecnico per rilanciarsi

Sette partite e due reti segnate. Questo è il bottino di Krzystof Piatek. Difficile fare una valutazione dei primi mesi del polacco in Bundesliga.

Lo scorso 30 gennaio la cessione a titolo definitivo dal Milan al club tedesco, che grazie al ricco investitore Lars Windhorst ha deciso di rafforzarsi massicciamente per poi consolidarsi come una potenza del calcio tedesco: oltre al polacco sono arrivati a gennaio Matheus Cunha e Santiago Ascacibar. E Lucas Tousart prenotato per la nuova stagione.

Dettaglio da non sottovalutare per l'inserimento dell'ex rossonero, il valzer di panchine a cui ha assistito: arrivato con Jurgen Klinsmann in panchina, ben presto è finito agli ordini di Alexander Nouri e ora ripartirà con Bruno Labbadia. Non proprio il massimo per uno straniero che peraltro arriva da un altro campionato e a torneo in corso. Aggiungiamo che l'Hertha prima del suo arrivo aveva già cambiato una panchina: da Covic a Klinsmann. Insomma, se al Milan l'ambiente non era dei più facili a Berlino ha trovato una polveriera. La buona notizia è che il nuovo tecnico, peraltro ex attaccante, è un estimatore di Piatek.

È partito da unica punta, per poi avere una spalla prima in Kopke e poi in Cunha nel 3-5-2 e successivamente nel 4-4-2. Alla seconda partita, in Coppa di Germania, il primo gol con un piatto destro non irresistibile ma preciso. La seconda rete, prima in Bundesliga, su rigore a Dusseldorf. Ma decisiva a siglare un epico 3-3 con l'Hertha capace di recuperare da uno 0-3.

"Un finalizzatore completo che non ha bisogno di molte occasioni per segnare" sono state le prime impressioni dalla Germania. Dove sono certi che diventerà una delle stelle del torneo.