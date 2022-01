Tomasson: "Allenare in Italia? La Serie A è uno dei campionati da cui prendo spunto"

Jon Dahl Tomasson, ex giocatore del Milan negli anni 2000 con Carlo Ancelotti allenatore, ha rilasciato un’intervista esclusiva a TMW in cui ha parlato anche del suo futuro come mister. Tomasson ha detto: “Chiaramente sarebbe meraviglioso tornare in Italia dove trascorro anni così fantastici. L'Italia è uno dei più grandi paesi calcistici del mondo, quindi qualsiasi allenatore con grandi ambizioni adorerebbe questa sfida. Il calcio italiano è cresciuto molto e la Serie A è uno dei campionati in cui prendo ispirazione grazie a squadre che giocano un calcio moderno e dinamico con lo stesso stile che preferisco da allenatore”.