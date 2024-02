Tomasson verso l'addio al Blackburn. Il danese pronto a rassegnare le dimissioni

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Jon Dahl Tomasson potrebbe chiudere dopo un anno e mezzo la sua avventura sulla panchina del Blackburn. Sarebbe lo stesso tecnico danese pronto a rassegnare le dimissioni.

DUE MESI SENZA VITTORIE IN CAMPIONATO - Dopo aver sfiorato i playoff nella passata stagione, i Rovers stanno vivendo un momento complicato, 18esimi in classifica con la zona retrocessione distante cinque punti. La vittoria manca dal 12 dicembre e da allora sono arrivati appena due punti in 8 partite. Unica nota positiva, il percorso in FA Cup dove la squadra di è qualificata agli ottavi di finale e sfiderà il Newcastle il prossimo 27 febbraio.

AL BLACKBURN DAL LUGLIO 2022 - 47 anni, noto al calcio italiano per la sua esperienza da attaccante del Milan (in bacheca una Champions, una Serie A e una Coppa Italia), Tomasson ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 2011 come vice di John Lammers e di Leon Vlemmings all'Excelsior. In seguito è diventato il tecnico principale della squadra, passando poi al Roda. Altre due esperienze da assistente, al Vitesse e nella nazionale danese, poi l'approdo in Svezia dove alla guida del Malmo ha vinto il campionato e ha portato la squadra alla fase a gironi di UEFA Champions League. A luglio 2022 l'approdo al Blackburn.