Tonali al Newcastle: i suoi numeri in tre stagioni con il Milan

Era nell'aria da tempo ma ora è stato anche ufficializzato, Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Newcastle. L'ormai ex numero 8 rossonero saluta il Diavolo dopo 3 stagioni in cui è cresciuto, ha vinto uno Scudetto e raggiunto una semifinale di Champions League. In tre anni, questi i numeri di Tonali in tutte le competizioni con il Milan: 130 gare ufficiali, 7 gol.