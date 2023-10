Tonali pronto a parlare, il CorSport: "Nelle prossime 48 ore videoincontro con Chinè"

Tra oggi e domani anche Sandro Tonali parlerà. Il centrocampista, finito al centro dello scandalo scommesse, si autodenuncerà alla giustizia sportiva, anche se con tempistiche diverse rispetto a quelle di Fagioli. Lo sostiene il Corriere dello Sport tra le pagine della sua edizione odierna.

Secondo il quotidiano romano, gli avvocati dell'ex Milan ieri hanno fatto tappa a Torino per un colloquio con la pm Pedrotta (gli stessi contatti li ha avuti il legale di Zaniolo), ma non è comunque da escludere che la Procura federale possa muoversi in anticipo. "Nelle prossime 48 ore, infatti, Chiné dovrebbe avere un videoincontro con l’ex Milan, visto che a differenza di Zaniolo (il quale ribadisce di aver giocato solo a carte e mai sul calcio) ha avanzato la necessità di offrire nel più breve tempo possibile una collaborazione piena e autentica", scrive il Corsport.