Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Torino starebbe guardando a diversi nomi per rinforzare la propria difesa nella prossima stagione. Tra i calciatori sul taccuino dei granata, in particolare, figurerebbe anche il nome di un ex Milan: Adil Rami. Il difensore francese, in rossonero per una stagione e mezza, potrebbe tornare quindi in Italia cinque anni dopo la sua partenza.