Torino, Ricardo Rodriguez nel mirino del Besiktas

Secondo quanto riportato da Tuttosport il Besiktas ha chiesto informazioni per arrivare a Ricardo Rodriguez del Torino. Lo svizzero è in scadenza nel giugno del 2024 e i turchi, che non hanno molto margine di manovra a livello economico, stanno provando a capire se ci sia la possibilità di rilevarlo in prestito con diritto di riscatto. Il Toro però al momento non ci sente, al massimo potrebbe prendere in considerazione un addio a titolo definitivo.