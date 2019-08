Torino, Verdi a un passo. Il Napoli vuole prima chiudere per Lozano

Il futuro di Simone Verdi sarà quasi certamente al Torino. Secondo Tuttosport, l'ex Bologna continua a mettere i granata al primo posto nella sua classifica di gradimento e Urbano Cairo avrebbe deciso già da tempo di regalarlo a Walter Mazzarri per potenziare la rosa in vista dell'Europa League.

Attesa - Cosa si aspetta? Che il Napoli chiuda per Hirving Lozano. Verdi è a un passo dal Torino, che però può solo attendere: se e quando gli azzurri riusciranno a portare Lozano alle pendici del Vesuvio, ci sarà il via libera per la cessione dell'esterno classe '92.