Torino, via Milinkovic-Savic e dentro l'ex Milan Gabriel

Movimenti in porta per il Torino, pronto a salutare Vanja Milinkovic-Savic e puntare su nuovi profili. Secondo La Stampa, il club di Cairo avrebbe chiuso per l'acquisto di Gabriel, in scadenza di contratto con il Lecce e in arrivo da svincolato, che nella prossima stagione si giocherà il ruolo da titolare con Etrit Berisha.