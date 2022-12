Turchia, Montella batte Pirlo per 2-1: è crisi per il suo Karagumruk

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria per l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella, che ha battuto il Karagumruk di Andrea Pirlo per 2-1 aggiudicandosi il terzo posto nella Super Lig turca. La formazione dell'ex tecnico milanista è stata trascinata da Akbaba, autore di una doppietta a cui ha risposto vanamente Fabio Borini in occasione del momentaneo 1-1.