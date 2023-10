Turchia qualificata a Euro 2024, Montella: "Sono l'allenatore più felice del mondo"

Due vittorie in due partite per Vincenzo Montella, che festeggia la matematica qualificazione della Turchia a Euro 2024: "Sono molto orgoglioso della prestazione dei miei giocatori e del modo in cui hanno giocato. E voglio anche dire questo: sono un po' orgoglioso anche di me stesso. Sono il primo allenatore straniero a qualificarsi agli Europei con la nazionale turca", ha detto ai canali della UEFA dopo il successo per 4-0 contro la Lettonia.

"Sono molto contento di aver raggiunto stasera la qualificazione con questa vittoria. Sono forse l'allenatore più felice del mondo in questo momento. Ora godiamoci questo momento ma dovremo cominciare subito la preparazione".