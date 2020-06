Dopo la promozione in Serie B, secondo quanto dichiarato dallo stesso Galliani il Monza è pronto a puntare alla Serie A. In questo senso, secondo quanto riporta Tuttosport, il club brianzolo per il calciomercato punta forte su molti ex rossoneri. Galliani, infatti, sarebbe intenzionato a stringere per Luca Antonelli e Giampaolo Pazzini, due giocatori transitati al Milan.