Udinese, l'ex Milan Deulofeu prolunga fino al 2026

(ANSA) - UDINE, 12 LUG - Gerard Deulofeu ha prolungato il proprio contratto con l'Udinese, che scadeva nel giugno del prossimo anno, fino al 30 giugno 2026. Lo ha annunciato lo stesso fantasista spagnolo in una conferenza stampa congiunta con il direttore generale Franco Collavino e il neo responsabile dell'Area Tecnica Federico Balzaretti. L'attaccante catalano, 29 anni, che inizia la sua quarta stagione con i bianconeri, è reduce da un infortunio al ginocchio che lo sta tenendo lontano dai campi da metà novembre, nella trasferta di Napoli. Dopo la sosta per il Mondiale aveva provato a rientrare in alcuni scampoli di match, salvo arrendersi e operarsi. Secondo quanto hanno reso noto oggi il calciatore e i dirigenti, dovrebbe poter rientrare in gruppo nelle prossime settimane. "Deulofeu è un esempio e un grande campione - ha detto Balzaretti - e questo rinnovo testimonia l'ambizione di questa società. L'Udinese è una squadra fatta di tanti giovani che hanno bisogno di un punto di riferimento e di un leader come lui". "Abbiamo visto lo scorso anno che siamo forti - ha commentato il giocatore - e possiamo fare un bel lavoro togliendoci soddisfazioni importanti. A Udine sto benissimo e lo stavo dicendo da tempo a tutti i tifosi: sarebbe un sogno diventare un simbolo per questi colori. In questo periodo mi sento progressivamente meglio, non ho una data precisa per il ritorno in campo, ma sarà molto presto. I ragazzi hanno bisogno di un leader e io ho l'obiettivo di diventare uno dei capitani di questa squadra". (ANSA).