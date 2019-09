Ultimo in Ligue 2, il Paris FC tenta Menez: contatti in corso

Ultimo in classifica con cinque sconfitte e un pareggio in sei partite, il Paris FC non si è ancora perso d'animo e punta in alto. Almeno sul mercato, perché dalla lista degli svincolati potrebbe arrivare un nome davvero importantissimo: l'ambizioso presidente Pierre Ferracci, infatti, avrebbe presentato una proposta di ingaggio a Jeremy Menez, libero dopo la rescissione con il Club America. L'ex attaccante del Milan non sarebbe contrario a raccogliere la sfida e anche l'entourage del giocatore non ha chiuso alla possibilità di un ritorno in Francia. Si è parlato anche di Olympique Marsiglia, che sarà orfano di Thauvin per diversi mesi. Lo scoglio, ovviamente, è rappresentato dalle richieste di Menez, che dovrebbe accettare un contratto a cifre piuttosto contenute. Lo riporta Le Parisien.