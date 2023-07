Un anno fermo, ma la classe è classe: Pato subito in gol col San Paolo

Fermo quasi un anno dopo la fine dell'avventura ad Orlando, Pato è ripartito per la terza volta dal San Paulo, con cui ha firmato fino al 31 dicembre qualche settimana fa. Sceso in campo per alcuni minuti la scorsa settimana con il Bragantino, nella sua seconda partita con il club brasiliano l'ex Milan ha trovato il gol, nel 4-1 contro il Santos.

Una rete peraltro molto bella quella dell'ex attaccante rossonero, protagonista di un bel movimento e freddo davanti al portiere. A 34 anni Pato è tornato e non ha dimenticato come si fa a segnare.