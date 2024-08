Un ex milanista ha trovato una nuova destinazione: in chiusura De Sciglio all'Empoli

vedi letture

Gli ex

Ieri alle 23:22 Gli ex

La Juventus sta per perfezionare un'altra operazione in uscita. Accordo raggiunto tra il club bianconero e l'Empoli per il trasferimento nella società del presidente Corsi di Mattia De Sciglio, Nel club bianconero dall'estate 2017, il calciatore classe '92 che aveva un altro anno di contratto lascerà la Juventus a titolo gratuito.