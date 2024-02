"Un ragazzo simpatico e solare, pareva costruito in laboratorio": così Papin su Gullit

Il passato torna sempre e non può certamente esser dimenticato, specialmente se questo racchiude dentro sè grandi ricordi contornati da vittorie e trofei vinti: è il caso del francese Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, che ha stilato la sua personale top 11 per 'Sportweek', settimanale in edicola con 'La Gazzetta dello Sport', spiegando anche la scelta di determinati giocatori, ricordando inoltre speciali aneddoti. Ecco le sue parole sugli ex rossoneri.

Su Ruud Gullit: “Ragazzo solare, simpatico e divertente. Strapotere fisico e tecnica: pareva costruito in laboratorio”.