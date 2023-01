"Una volta rossonero, sempre rossonero": gli auguri del Milan a Castillejo

Samu Castillejo compie oggi 28 anni. L'esterno offensivo spagnolo oggi gioca al Valencia, squadra in cui è passato quest'estate dopo aver vinto lo Scudetto con il Milan nella passata stagione. Il Milan, attraverso i propri canali ufficiali, ha fatto gli auguri a Castillejo, rimasto molto legato all'ambiente rossonero: "Una volta rossonero, sempre rossonero: auguri Casti! Rossonero piccolino, Campione d'Italia da grande: buon compleanno, Samu!"

Once a Rossonero, always a Rossonero: have a great one, Casti



"Rossonero piccolino", Campione d'Italia da grande: buon compleanno, Samu! #SempreMilan

