Valencia, Castillejo in uscita: l'ex Milan vorrebbe restare, su di lui c'è il Besiktas

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Le strade di Samuel Castillejo e del Valencia potrebbero separarsi. L'esterno classe '95 vorrebbe rimanere a giocare per i Blanquinegres e rispettare il suo contratto che termina nel 2025, ma pare che non rientri nei piani del tecnico Baraja.

Inoltre, lo spagnolo ha una pretendente. Secondo quanto riporta Marca, il Besiktas ha messo gli occhi sull'ex Milan e gli ha fatto un'offerta a condizioni migliori - a livello di ingaggio e di durata del contratto - rispetto a quelle che ha attualmente al Valencia. Il club spagnolo spinge per l'addio, per poi concentrarsi sul mercato in entrata.