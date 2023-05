Van Bommel e Overmars vincono in Belgio. Il DG del Royal Antwerp: "Non resteranno a lungo"

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Una delle grandi nobili decadute del calcio belga è rinata negli ultimi anni. Nel weekend, il Royal Antwerp ha messo le mani sulla Coppa nazionale, battendo in finale il Mechelen per 2-0. Una vittoria merito anche del lavoro della coppia olandese formata da Marc Overmars e Mark van Bommel: il primo ha dimostrato di meritarsi l'occasione offertagli dalla società, dopo le accuse di molestia sessuale che gli erano costate il posto all'Ajax. Il secondo, invece, ha finalmente ottenuto il primo trionfo da allenatore, a 46 anni e dopo le partentesi tutt'altro che indimenticabili al PSV e al Wolfsburg: "Adesso nessuno può dire che non ho vinto niente da allenatore", ha detto l'ex calciatore di Barcellona, ​​Bayern Monaco e Milan.

Ad Anversa, però, sanno già che sarà difficile trattenerli. “Sappiamo che rimarranno solo per uno o due anni, ma dobbiamo cogliere l'opportunità. La loro esperienza è un grande vantaggio per noi”, ha confessato il direttore generale del Royal Antwerp, Sven Jaecques.