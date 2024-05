Van Bommel saluta l'Anversa, ma il suo futuro è ancora incerto: "Al momento sono libero"

Ieri sera, con la vittoria per 3-1 contro l'Anderlecht, Mark van Bommel ha concluso la sua avventura sulla panchina dell'Anversa. Durante la conferenza stampa post-partita, l'olandese, molto commosso per il suo addio alla squadra belga, ha parlato brevemente anche del suo futuro: "Al momento sono libero e vedremo cosa succederà dopo. Se non avrò un club, la prossima stagione sarò qui in tribuna per Anversa-Beerschot" riporta vi.nl.

Questi i numeri di Van Bommel, accostato spesso anche alla panchina del Milan, alla guida dell'Anversa:

PANCHINE: 108

VITTORIE: 58

PAREGGI: 21

SCONFITTE: 29

GOL FATTI 194

GOL SUBITI: 122

PALMARES: un campionato belga, una Coppa del Belgio e una Supercoppa del Belgo