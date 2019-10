Venezia, per la corsia sinistra c’è anche l'ex Milan Albertazzi

Dopo il no di Manuel Pasqual il Venezia continua la ricerca di un terzino sinistro che possa coprire l’assenza di Felicioli, out per almeno quattro mesi. Fra i nomi sondati restano vive le piste che portano a Cristian Molinaro e Alessandro Longhi, ma non solo. Secondo quanto riportato da Seriebnews.com nelle ultime ore sarebbe emerso anche il nome di Michelangelo Albertazzi, lo scorso anno al Livorno, giocatore con caratteristiche più di copertura che di spinta – può fare anche il centrale – rispetto agli altri profili valutati.