Verso la Champions, Costacurta sul Milan: "Dopo lo 0-4 ridotto il gap col Napoli"

MilanNews.it

Si avvicina la doppia sfida tra Milan e Napoli, valida per i quarti di finale di Champions League. Chi è la favorita? In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ne ha parlato l'ex bandiera rossonera Alessandro Costacurta: "Il Milan affronterà una squadra più forte, questo dato resta. Ma l'Europa di per sé taglia una parte della distanza e, dopo l'ultimo risultato di campionato, il gap si assottiglia ancora di più. Il Milan è in piena fiducia, mentre il Napoli ha molti dubbi in più".