Verso la Supercoppa, Sacchi: "Il Milan può farcela solo se ritrova umiltà ed equilibrio"

In vista della Supercoppa di mercoledì, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha dichiarato su Milan e Inter: "Per chi conta di più la Supercoppa? Per entrambe, ma non si vince certo mercoledì, solo nel giorno della partita. Si vince per il percorso fatto. E il percorso di entrambe quest’anno poteva essere migliore, dare più emozioni. L’Inter ha valori individuali superiori e forse per questo è favorita. Mentre il Milan può farcela solo se ritrova umiltà ed equilibrio".