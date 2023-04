Verso Milan-Napoli, Crespo: "Rossoneri favoriti per due motivi. Gli uomini chiave per Pioli? Leao e Tonali"

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Stasera si giocherà Milan-Napoli, match valido per l'andata dei quarti di Champions League, e l'ex rossonero Hernan Crespo ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport su questa sfida: "Vedo un favorito ed è il Milan, per due motivi: per prima cosa, la spinta di San Siro in serate così si sente parecchio; secondo, il successo del Maradona può mettere il turbo alla squadra di Pioli. Tatticamente credo che i rossoneri useranno un pressing molto alto, marcando ancora una volta Lobotka a uomo.