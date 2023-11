Verso Milan-PSG: presenti a San Siro anche Beckham e Henry

Come mostra il post pubblicato su X dal profilo ufficiale della UEFA Champions League, questa sera a San Siro per il match tra Milan e PSG saranno presenti due grandi leggende del calcio europeo: si tratta di Thierry Henry e di David Beckham, che in carriera ha vestito sia la maglia rossonera che quella dei parigini.