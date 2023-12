Verso Milan-Sassuolo, la prima da ex di Samu Castillejo

Il prossimo sabato il Milan sfiderà il Sassuolo per la penultima giornata del girone d'andata di campionato, nonchè l'ultima gara dell'anno solare 2023. La sfida, cruciale per i rossoneri e per Stefano Pioli, segnerà il ritorno da avversario di Samuel Castillejo, per la prima volta da quando ha salutato Milanello nell'estate del 2022. Lo spagnolo ha giocato una stagione al Valencia e quest'anno è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Sassuolo dove, per il momento, ha collezionato in totale 13 presenze di cui solo 6 da titolare: ancora non ha trovato il gol.

Nel Milan, in cui è arrivato nel 2018, ha giocato per quattro stagioni. Con i rossoneri è sceso in campo per ben 113 volte tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana ed Europa League. In queste occasioni ha trovato 10 gol. La ciliegina sulla torta è arrivata nel corso del suo ultimo anno a Milano con la vittoria dello Scudetto, seppur da seconda linea e con solo 5 gettoni in campionato.