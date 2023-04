Verso Napoli-Milan, la carica di Pato: "Dai ragazzi con tutto il cuore". E poi pubblica una foto in maglia rossonera...

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

C'è grande attesa per il match di questa sera anche tra i tanti ex giocatori del Milan, tra cui per esempio Alexandre Pato, il quale, sotto un post social del club rossonero in vista della sfida di Champions League di stasera contro il Napoli, ha scritto questo messaggio: "Daiiiiiiii ragazzi con tutto il cuore!". Ma il brasiliano non si è fermato a questo commento: su Instagram, infatti, ha pubblicato una foto in maglia rossonera accompagnata da questa scritta "Mi sono svegliato così...dai dai dai!!!".