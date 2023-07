Vicenza, Desplanches: "Il Milan ha il 40% sulla rivendita. Sogno di giocare in Champions"

MilanNews.it

Il portiere del Vicenza Sebastiano Desplanches ha raccontato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del suo approdo al Milan: "Ho cominciato a Novara in una scuola calcio legata all’Inter. E sono diventato nerazzurro seguendo mio fratello Leonardo. Poi, nel 2015 lui ha lasciato e io sono stato scelto dal Milan, chiamato da Filippo Galli e Bianchessi. Sono cresciuto sotto la guida di Magni con Plizzari e Soncin: una bella scuola. Il Milan ha il 40% sulla rivendita.

Non si sa mai. Io, però, ho il sogno di giocare in Champions un giorno. Se mi sono sentito abbandonato? Il portiere - prosegue il protagonista al Mondiale con l'Italia Under 20 - ha bisogno di tempo per maturare: evidentemente avevano priorità in altri ruoli. Per fortuna, però, ho trovato la mia strada".