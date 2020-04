VIDEO - Di Canio: "Giovani al potere: il calcio di Rangnick"

Intervenuto a Sky, Paolo Di Canio, ex giocatore rossonero, ha parlato del calcio e dell'idee che Ralf Rangnick potrebbe portare al Milan: "Se dovesse arrivare mi sembra chiaro che punterebbe sui giovani. Quelli che sono arrivati quest'anno non hanno reso come pensavano nel club. Rangnick, nella sua carriera, ha plasmato tanti giovani come Firmino, Mané e Keita che poi sono diventati grandi giocatori. Lui fa un lavoro a 360° perchè fa anche lo scout. Siamo tutti affascinati da un personaggio come lui, ma riuscirà a fare lo stesso in un club come il Milan dove c'è grande pressione?".