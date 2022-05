Vieri: "A Verona ho visto un Milan forte. Se è primo è perchè se lo merita"

MilanNews.it

Christian Vieri, ex attaccante rossonero, ha commentato così il momento del Milan: "A Verona ho visto un Milan forte. Il Verona gioca veloce, all’attacco, era in vantaggio e loro? Hanno ribaltato tutto giocando tranquilli, mai in affanno. Grande prova di maturità, non solo di gioco. Se mi aspettavo un Milan così? Sì, perché sono lì da quasi due anni e se dopo 36 partite sei primo vuol dire che lo meriti. A inizio campionato vincono i nomi, alla fine vince il gruppo più forte. Vincono quelli che non mollano, che hanno più fame".