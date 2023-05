Vieri: "Leao è mezzo Milan. Da solo cambia le partite"

MilanNews.it

In merito alla possibile assenza di Rafael Leao domani sera contro l'Inter, l'attaccante rossonero Christian Vieri ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Quanto perderebbe il Milan se Leao non ci fosse? Il 50%, più o meno. Tantissimo, comunque. Lui e Theo sono quelli che danno gli strappi che servono, tanto più in partite così. E lui è quello che da solo fa cambiare campo alla palla. Quello che da solo cambia le partite".