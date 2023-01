Vieri: "Milan-Inter spettacolo sotto gli occhi del mondo. Mi aspetto siano decisivi gli attaccanti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Christian Vieri ha "giocato" ai microfoni del Corriere dello Sport la Supercoppa tra Milan ed Inter che si disputerà domani: "Mi aspetto siano decisivi gli attaccanti, sono loro a dover fare gol. Anche perché tra Dzeko, Lautaro, Leao, Giroud e chi può entrare a gara in corso c’è soltanto l’imbarazzo della scelta. Lukaku? Quest’anno praticamente non ha mai giocato. E mi viene difficile valutarlo o fare paragoni non avendolo quasi mai visto in campo". Inter favorita? "No, in queste partite e tra squadre di questo calibro si parte alla pari. La differenza la farà chi riuscirà a stare dietro al gioco, non ai singoli. Perché nel calcio se migliori il gioco, poi è più facile vincere le partite. Comunque vada sarà uno spettacolo, un derby di Milano con lo stadio pieno e tutto il mondo a guardarci".