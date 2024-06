Vieri: "Zirkzee a Bologna ha fatto molto bene, vediamo se il Milan riesce a prenderlo"

L'ex attaccante Christian Vieri è intervenuto ai microfoni dei media presenti al 'Festival della Serie A' di Parma per fare un punto sul campionato appena concluso e sul mercato appena iniziato, oltre che sull'Europeo alle porte. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Mi aspetto sempre il massimo dalla Nazionale. Non guardo mai le amichevoli, non l'ho fatto neanche contro la Turchia. Si inizia a fare sul serio la prossima settimana e contro l'Albania conterà solo vincere. Dobbiamo arrivare il più lontano possibile, bisogna fare di tutto per riuscirci".

Cosa può dare il suo amico Buffon a questo gruppo azzurro?

"Ci sono personaggi che hanno tanta esperienza, giocatori come lui possono aiutare molto la squadra. Solo sentirlo parlare è importante. Poi Gigi è un bonaccione, quindi i calciatori staranno bene parlando con lui. I portieri sicuramente ci parleranno (ride, ndr)".

Da Scamacca cosa si aspetta là davanti?

"Cos'ha fatto in questi ultimi due mesi? I gol. L'attaccante deve fare gol, e così anche Scamacca all'Europeo. Settimana prossima si inizia, bisogna vincere e fare gol".

Quanto è bello riavere il Parma in Serie A?

"Per il Parma è importante stare in Serie A, finalmente è tornato. Parma è una grande piazza, ma ora arriva il difficile, che è rimanerci. Mister Pecchia ha fatto un grande lavoro, ma adesso lo aspetta un lavoro ancora più difficile".

Come torna Conte in Serie A?

"Torna alla grande, perché è un grande allenatore. De Laurentiis è stato molto bravo a prenderlo. Il prossimo anno il suo Napoli lotterà per lo Scudetto. Nella negatività la cosa positiva è che gli azzurri non avranno le coppe. Poveri giocatori, Conte li avrà tutti i giorni e tutta la settimana a correre su e in giù per il campo. Sai quante grida? (ride, ndr)".

Come le sembra Marotta in versione presidente dell'Inter?

"Marotta è un grande dirigente, farà un grande lavoro come sta già facendo da tempo all'Inter. I nerazzurri hanno costruito uno squadrone guardando anche i conti".

Dal Milan cosa si aspetta?

"Vediamo cosa fanno... Zirzkee può sostituire Giroud? Giroud è bravo eh, fa gol... Zirkzee a Bologna ha fatto molto bene, vediamo se i rossoneri riescono a prenderlo, ma so che ci sono tante squadre".

Come vede l'avventura imminente di Thiago Motta alla Juventus?

"Se il Bologna perde 5-6 partite di fila, nessuno dice niente. Alla Juve devi giocare bene, ma soprattutto devi vincere. Inter, Milan e Juve hanno piazze meravigliose, ma complicate. Per Thiago Motta non sarà facile. La Juve è un grande step".

Chiesa le piace? Lo vedrebbe bene con Conte al Napoli?

"Se Chiesta sta bene, fa la differenza. Napoli? Io lo vedo bene con tutti, è un grande campione".

Palladino e Italiano hanno cambiato squadra: uno a Firenze, l'altro a Bologna.

"A Palladino e Italiano vanno fatti solamente i complimenti. Il primo ha fatto due ottime annate a Monza, raggiungendo una salvezza tranquilla in entrambi i casi. Il secondo ha conquistato due finali europee in un anno e la doppia sconfitta finale non deve cancellare il percorso che ha fatto".

Nesta è l'uomo giusto per il Monza?

"Grande Nesta, son curioso... Ma se il maestro Galliani l'ha preso, vuol dire che sa che Nesta è all'altezza. Chi va a Monza di solito fa bene".