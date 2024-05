Villarreal, ancora non è stato deciso il futuro di Reina. L'ex Milan non smetterà

vedi letture

Pepe Reina a 41 anni ricopre il ruolo di vice di Filip Jorgensen al Villarreal, ma non è ancora sicuro di restare. Il suo contratto scadeva nel giugno 2023, ma la società ha attivato in accordo con il portiere l'opzione per il rinnovo di un anno e di conseguenza lo spagnolo è rimasto un'altra stagione in Spagna. Secondo quanto riportato da Relevo però, non si hanno ancora notizie sul futuro dell'ex Milan e Napoli.

L'estremo difensore non ha intenzione di smettere e di ritirarsi, per questo attende il Sottomarino Giallo, ma, qualora non dovessero cambiare le cose nelle prossime settimane, si svincolerà e cercherà una nuova destinazione.

Reina è sceso in campo 11 volte in stagione, di cui una ne LaLiga, 7 in Europa League e 3 in Copa del Rey. In carriera vanta un Mondiale e 2 Europei con la Spagna, una Bundesliga con il Bayern Monaco, una Coppa Italia con il Napoli e, con il Liverpool, una Supercoppa Europea, una FA Cup, una Carabao Cup e un Community Shield.