Wolverhampton, Cutrone: "Contento di essere qua, il club mi ha voluto fortemente"

Ai canali ufficiali del Wolverhampton ha parlato Patrick Cutrone, fresco di firma con gli inglesi: “Sono molto contento di essere qui perché il club mi ha voluto davvero. Sono felice e voglio dare il massimo per la squadra. Mi hanno voluto fortemente e poter giocare in Premier con i Wolves è fantastico. Non vedo l’ora di iniziare. Sono venuto qua per giocare a calcio. All’inizio dovrò abituarmi ma non vedo l’ora di scendere in campo e giocare. Non si smette mai di imparare e sono qui per imparare nuove cose ma darò certamente il massimo per il club. Messaggio ai tifosi? Posso solo dire che sono molto contento di essere qua e che non vedo l’ora di giocare e sentire il loro supporto”