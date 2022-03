Zaccheroni: "Corsa scudetto? Il Milan se la gioca con le altre, si risolverà tutto in pochissimi punti"

MilanNews.it

In merito alla corsa scudetto, Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, ha dichiarato a Tuttosport: "Il Milan a livello di rosa se la gioca con le altre, è quella che gioca meglio, anche se la più forte a livello di organico per me resta l’Inter. E a me poi non dispiace nemmeno la Juventus. Le rivali dei bianconeri hanno commesso un errore a rimettere in corsa la squadra di Allegri, attenzione! La Juve tiene un profilo basso come quando vinceva. Tutte e tre le squadre battistrada hanno avuto un calo. Sarà un girone di ritorno da godere, vedremo delle belle prestazioni, la qualità c’è. E tutto potrà risolversi in pochissimi punti".