Zaccheroni: "Giusto che il Milan creda nello scudetto, gode di un’armonia interna che non si trova in tutte le altre squadre"

MilanNews.it

Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, ha parlato così a Tuttosport del Milan e della corsa scudetto: "I rossoneri credono allo scudetto? Mi sembra giusto, siamo nel girone di ritorno, la squadra è lì, le concorrenti stentano, come il Milan. Adesso nessuno è particolarmente brillante, sarebbe un errore non alzare l’asticella. Io ci credevo anche lo scorso anno. Il Milan gode di un’armonia interna che non si trova in tutte le altre squadre. Non mostra mai segnali di nervosismo, gestisce le sue cose in silenzio. Un aspetto che ritrovo anche nel Napoli".