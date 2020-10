Zaccheroni: "Ibra è eterno, in Italia ha spostato gli equilibri più lui di Ronaldo"

Intervistato da Il Giornale, l'ex rossonero Alberto Zaccheroni ha rilasciato queste parole su Ibrahimovic: "Ho avuto grandissimi campioni nella mia carriera, da Bierhoff a Weah fino ad Adriano ma l'unico rammarico è proprio quello di non aver allenato Ibra. È eterno e ancora oggi non capisco come mai non gli abbiano mai dato il Pallone d'Oro. In Italia ha spostato gli equilibri più lui di Ronaldo. Non a caso tanti ragazzi sono cresciuti in maniera esponenziale dal suo arrivo. Non fa solo gol, trasmette sicurezza a tutti i compagni caricandosi la squadra sulle spalle nei momenti difficoltà".