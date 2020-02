Zaccheroni: "Ibra porta carisma e personalità, ma non può bastare. Ci sono troppi giocatori sotto rendimento medio"

In merito al ritorno al Milan di Ibrahimovic, l'ex tecnico rossonero Alberto Zaccheroni ha spiegato a Tuttosport: "Lui porta carisma e personalità, si accolla le responsabilità della squadra e i compagni sanno di avere così un punto di riferimento. Adesso da Donnarumma in su, qualunque calciatore rossonero alza la testa e cerca Ibra perché lui vuole la palla e sa cosa farci poi. Detto ciò, non penso che questo basti, che sia sufficiente per trasformare completamente una squadra. Credo che il Milan debba prendere questa stagione come un investimento: prima bisogna seminare, costruire e poi raccogliere. Cambiare tanto non aiuta, decisamente. Bisognerebbe mettere qualche paletto. Ma ripeto, ci sono troppi giocatori sotto rendimento medio. Io quando vedo andare via un giocatore della qualità di Suso, mi preoccupo. In questo Milan, Suso era e sarebbe stato ancora un giocatore importante. Piatek stesso, l’anno scorso aveva fatto benissimo, mi sembra strano non si potesse riuscire a farlo rendere meglio. Se si valuta il rendimento dei primi cinque mesi, andrebbero cambiati quasi tutti, ma, come dicevo prima, bisogna mettere dei paletti forti prima di ripartire".