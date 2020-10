Zaccheroni su Pioli: "Si vede che i giocatori lo stimano"

In merito al lavoro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, ha dichiarato a Il Giornale: "Si vede che i giocatori lo stimano, puoi avere le più belle idee innovative del mondo ma se non coinvolgi i giocatori e non riesci a trovare il feeling con loro, è tutto inutile. Pioli l'ha fatto e i risultati lo dimostrano. Paragoni con me? Io arrivavo dall'Udinese e i rossoneri erano la mia prima big. L'unica in cui ho potuto lavorare dall'inizio".