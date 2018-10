Zambrotta: "Ho sempre difeso di Gattuso, il suo Milan può lottare per la Champions"

Gianluca Zambrotta, ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del Consiglio Federale svoltosi questa mattina a Roma. Ecco le sue parole sul Milan riportate da tuttomercatoweb.com: "Ho sempre difeso di Gattuso. E' un amico, lo conosco e so quello che può fare. E' un Milan che sta facendo bene, ha qualità e ha dimostrato di essere una squadra in grado di lottare per la Champions".