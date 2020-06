Zambrotta: "Milan, due pilastri da cui ripartire: Gigio e Romagnoli. Su Ibra..."

In merito alla rinascita del Milan, Gianluca Zambrotta, ex terzino milanista, ha spiegato a Tuttosport da chi devono ripartire i rossoneri: "Uomini chiave per la rinascita? Sicuramente ci devono essere dei pilastri da cui partire. Uno sicuramente è Donnarumma, con Romagnoli. Loro i due cardini della difesa. Poi bisogna capire tra centrocampo e attacco… Ma l’arrivo di Ibrahimovic ha permesso un salto di qualità importante anche se a breve termine: uno, due, tre anni non lo so. Ma a breve termine".