Zambrotta: "Milan-Napoli? Partita aperta. Tra Leao e Kvara..."

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha rilasciato questa intervista al The Sun in vista di Milan-Napoli di questa sera:

Ciao Gianluca. Chi vede favorito in questa doppia sfida? Il Napoli che ha 22 punti più del Milan o i rossoneri che hanno la storia europea dalla loro parte e freschi di un 4-0 al Maradona?

"È difficile in una partita del genere in Champions tra due squadre italiane che si conoscono bene dire chi sarà favorito. Credo che questo si sia visto nell'ultima partita in campionato tra Milan e Napoli che è difficile dirlo. Il motivo? Quel Napoli non era il Napoli che tutti conoscevamo in quella partita. Ma bisogna fare anche i complimenti al Milan per come ha affrontato e giocato la partita. Non bisogna togliere i meriti ai rossoneri perché hanno fatto una gara straordinaria ed è stato superiore al Napoli. Poi in una partita di Champions rientrano tante cose: la tensione, il fatto che giochi in Champions, l'atmosfera, tutto quello che si vive intorno a una partita di Champions. Secondo me sarà un po' diversa come partita quella di stasera".

Poi il Milan è abituato a giocare certe sfide. La storia e il blasone europeo del Milan può influire? Il Milan ha sette coppe in bacheca mentre i partenopei non hanno mai giocato un quarto di finale di Champions League...

"I giocatori attuali del Milan non sono gli stessi giocatori che hanno vinto quelle Champions. Il Milan ha fatto la storia in Europa ma non c'entra nulla secondo me. Poi il Milan adesso ha altri giocatori rispetto a quei anni. Quella di stasera è una nuova partita e una nuova sfida in una competizione differente. Le due squadre e i loro allenatori si conosco benissimo. Sarà una partita aperta che si può risolvere in uno stadio pieno come San Siro. Ma poi bisognerà andare a giocare a Napoli dove ci sarà un'atmosfera molto calda con tifosi che stanno sostenendo una squadra che sta quasi arrivando alla vittoria dello scudetto dopo tanti anni. Poi è la prima volta che il Napoli è ai quarti di Champions... l'aspettativa del pubblico napoletano è molto alta. Quindi il discorso della storia rossonera c'entra poco".

C'è il rischio che i giocatori del Napoli possano sentirsi appagati dopo lo Scudetto?

"Non credo conoscendo poi anche Spalletti. A Napoli quando le cose van bene c'è tanto entusiasmo ed euforia però i napoletano sono molto scaramantici e non diranno mai di aver già vinto lo scudetto finché non sarà matematicamente fatta. Non credo che il Napoli si senta già sazio e con la pancia piena".