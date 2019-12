120 anni, grandi ex e tante stelle: gli ospiti di domani a San Siro

E' tutto pronto per la grande festa del Milan per i 120 anni di storia rossonera. Con il Sassuolo, infatti, sarà una giornata a tinte rossonere per i tifosi in quanto oltre a seguire la partita con i neroverdi, potranno salutare e festeggiare con alcuni dei protagonisti dei grandi successi rossoneri. Secondo qaunto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, domani pomeriggio a San Siro saranno presenti tantissime leggende. Questo l'elenco: Sacchi, Capello, Allegri, Rivera, Baresi, Maldini, Savicevic, Boban, Altafini, Massaro, Inzaghi, Tassotti, Dida, Papin, Evani, Donadoni, Costacurta, Ambrosini, Albertini e Ganz.