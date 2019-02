acmilan - Milan-Cagliari: grande sorpresa per i tifosi nel pre-partita

NEL PRE-PARTITA

Nell’anno di Bohemian Rapsody e in concomitanza con il musical We Will Rock You in scena al teatro Ciak di Milano fino al 17 febbraio, il Milan celebra a San Siro i Queen, una delle più grandi rock band di sempre, con una esibizione unica nel suo genere. Protagonista proprio la canzone che dà il titolo al musical e che ha scandito anche l’ingresso in campo del Milan in passato. Proprio sulle note del brano le formazioni scenderanno in campo prima del fischio di inizio, anticipate da una live performance di electric guitar di Roberta Raschellà, direttamente dal cast del musical, con un medley dj set a cura di Norabeedj. Per tutti i possessori di Carta Cuore Rossonero, riservata una speciale promo con la possibilità di acquistare i biglietti del musical per le date di tutta italia a prezzo scontato. Maggiori info alla pagina dedicata.

UNIVERSITARI

A oggi quasi 3.000 studenti universitari saranno sugli spalti al Primo Verde. È ancora possibile acquistare il biglietto al prezzo di 10€ presso Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nel punti vendita Ticketone e alle casse dello stadio, semplicemente mostrando il proprio badge unitamente ad un documento d’identità.

RESTRIZIONI

I residenti in provincia di Cagliari possono acquistare titoli d’accesso solo se non in possesso di tessera del tifoso del Cagliari Calcio.

INGRESSO ALLO STADIO

I cancelli apriranno alle 18.30. Si consiglia di arrivare allo stadio con largo anticipo, circa 90 minuti prima del calcio d’inizio, per evitare le code agli ingressi.

BIGLIETTI

Sono disponibili ancora gli ultimi biglietti online con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio. I biglietti sono disponibili anche presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday a partire delle 15.30).

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

UNDER 7

Vengono garantiti ingressi ad 1€ per gli Under7, da acquistare e ritirare direttamente agli ingressi.

Vi aspettiamo a San Siro!