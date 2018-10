acmilan - Time machine verso Milan-Genoa: Pato-gol e il Diavolo riparte

Il Milan in campo la domenica pomeriggio a San Siro, contro la ricaduta. Dopo il buon inizio di 2008, 5-2 al Napoli e vittoria nel finale a Udine, i rossoneri campioni del mondo incappano in una sconfitta nel recupero infrasettimanale di Bergamo. Riprendere il passo con il Genoa dell'ex Marco Borriello, la missione rossonera. È la partita del Papero. Pato è il protagonista del 2-0 finale: sfiora due gol clamorosi, ne segna altri due. Il Milan è in lotta per il quarto posto Champions con la Fiorentina, ma l'infortunio muscolare dello stesso Pato, due settimane dopo, complica le cose.

IL TABELLINO

MILAN-GENOA 2-0

MILAN: Kalac, Oddo, Nesta, Kaladze, P. Maldini, Gattuso (43'st Brocchi), Pirlo (38'st Emerson), Ambrosini, Kaká, Seedorf, Pato (44'st Gilardino). All.: Ancelotti.

GENOA: Rubinho, Konko, Bovo, Santos, Fabiano, Sculli (19'st Lucarelli), M. Rossi (27'st Figueroa), Milanetto (26'st Scarpi), Juric, Danilo, Borriello. All.: Gasperini.

Arbitro: Rocchi.

Gol: 23'st Pato (M), 37'st Pato (M).

Espulso: 26'st Rubinho (G).