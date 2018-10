acmilan - Time machine verso Milan-Genoa: premiata e inedita ditta Bacca-Honda

Una vittoria di misura per il Milan, ma con tre gol tutti da raccontare. Il primo di Carlos Bacca, con opportunismo, su una palla che arrivava da calcio d'angolo. Bacca in fiore: Genoa compreso, 5 gol in 6 partite, 5 reti in 5 gare diverse fra loro. Poi nella ripresa arriva anche il guizzo di Keisuke Honda, un gran tiro dalla lunghissima distanza che sorprende il giovane Mattia Perin. Sul due a zero sembra chiusa, ma nei minuti di recupero il pubblico di San Siro riscopre Alessio Cercifischiato poche settimane prima sulla sponda rossonera. Al suo arrivo al Genoa, Cerci fa subito gol dell'ex anche se il 2-1 finale assegna comunque 3 punti alla classifica rossonera.

IL TABELLINO

MILAN-GENOA 2-1

MILAN: Donnarumma, De Sciglio, Alex, Romagnoli, Antonelli, Honda, Montolivo (37'st Poli), Bertolacci, Bonaventura, Bacca (43'st Balotelli), Niang (32'st Menez). All.: Mihajlovic.

GENOA: Perin, Izzo (20'st Lazovic), Burdisso, De Maio, Fiamozzi, Rigoni, Dzemaili (32'st Ntcham), Gabriel Silva, Suso (1'st Cerci), Matavz, Laxalt. All.: Gasperini.

Arbitro: Calvarese.

Gol: 5' Bacca (M), 19'st Honda (M), 47'st Cerci (G).