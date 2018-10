acmilan - Time machine verso Milan-Genoa: Zlatan si riprende San Siro

Tre partite all'asciutto, poi a San Siro arriva il Genoa per il Milan di Ibra. I rossoneri di Allegri, senza Zlatan, battono il Lecce 4-0. Poi una sconfitta a Cesena e solo pareggi contro Catania e Lazio. Il Milan in campo con il Genoa, nello stesso sabato dove l'Inter viene sconfitta all'Olimpico dalla Roma. Dopo essersi sbloccato contro l'Auxerre in Champions, Ibra conquista San Siro anche in campionato con un gol d'astuzia sull'uscita del portiere portoghese Eduardo. Il Milan porta l'1-0 al fischio finale di Valeri: vittoria sofferta, sotto il segno di Zlatan.

IL TABELLINO

MILAN-GENOA 1-0

MILAN: Abbiati, Abate, Nesta, Thiago Silva, Antonini, Boateng, Pirlo, Gattuso (21'st Flamini), Robinho, Ibrahimovic, Ronaldinho (27'st Seedorf). All.: Allegri.

GENOA: Eduardo, Rafinha, Ranocchia, Dainelli, Criscito, Kharja, Veloso (20'st Milanetto), Chico (12'st Sculli), Palacio (37'st Rudolf), Toni, Mesto. All.: Gasperini.

Arbitro: Valeri.

Gol: 4'st Ibrahimovic (M).