Atalanta-Milan: già staccati quasi 4 mila biglietti, richiesta superiore alla gare contro la Juve. Si va verso il tutto esaurito

In vista dello scontro diretto per la Champions in programma sabato sera tra Atalanta e Milan, sta andando a gonfie vele la vendita dei biglietti: finora già staccati 3.658 tagliandi che si aggiungono ai 15.317 abbonamenti. Lo riferisce gazzetta.it che spiega che per questo match c'è una richiesta addirittura superiore rispetto alle due partite (in Coppa Italia e in Serie A) con la Juventus.